Ilfattoquotidiano.it - Proteste per il concerto di Pino Daniele a Napoli: “Era uno show tv, non pensato per il popolo”. Il figlio dell’artista, Nello, si scusa: “La verità uscirà a galla”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Volevamo che fosse (come sempre) un semplicelive senza sedie e senza preferenze ma dare la possibilità a tutti di assistere oggi è una vera una impresa”. Così, ildell’indimenticato, sui social si è volutore con i fanscomparso che non hanno potuto assistere altributo organizzato lo scorso 19 marzo (giorno del compleanno di) dallo stessocon la Regione Campania, Scabec (Società Campana Beni Culturali) e con il patrocinio del Comune di. Nulla c’entra la Fondazione, coordinata dall’altroAlessandro, che porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, “che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a, in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa e dei 70 anni dalla sua nascita”.