Quotidiano.net - Proteste in Turchia dopo l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu

Leggi su Quotidiano.net

Sono proseguite anche nella notte lein varie città della, esplosel'di, ildimesso in custodia mercoledì per corruzione e terrorismo e ritenuto il principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan. Le dimostrazioni si sono tenute a, Ankara e Smirne, le tre maggiori città del Paese, ma anche ad Adana, Mersin, Konya, Corum, Eskisehir, Antalya, Van e Sakarya. Aci sono stati scontri tra manifestanti e polizia nei pressi della sede del comune dove si erano radunate migliaia di persone per un'iniziativa del maggior partito di opposizione, nonostante siano state vietate le dimostrazioni in città fino a domenica. Sedici agenti sono rimasti feriti negli scontri, ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, mentre la presidenza della Repubblica ha respinto le ricostruzioni mediatiche secondo cui gli agenti avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro i manifestanti, affermando che questo tipo di equipaggiamento non è in dotazione delle forze di sicurezza.