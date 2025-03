Quotidiano.net - Protesta a Istanbul contro l'arresto del sindaco Imamoglu: migliaia in piazza

Leggi su Quotidiano.net

Almeno diecimila persone si stanno dirigendo verso il comune didove è in programma in serata unaconvocata dal maggior partito di opposizione Chpl'deldella città sul Bosforo, Ekrem, in custodia con l'accusa di corruzione e terrorismo. Laper, ritenuto il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stata vietata e la zona del comune è stata chiusa al traffico ed è presidiata da un grande numero di agenti e mezzi blindati.