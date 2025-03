Ilgiorno.it - Protesi sospette e presunta corruzione: "Dopo l’arresto ho dichiarato il falso"

Leggi su Ilgiorno.it

Gli ex chirurghi ortopedici del Policlinico di Monza, Marco Valadè e Fabio Bestetti, tornano come testimoni al tribunale di Monza nel processo sullaper impiantare ledella fornitrice francese di apparecchiature per l’anca e il ginocchio Ceraver. I due medici, insieme all’ex responsabile commerciale della Ceraver Italia Denis Panìco, hanno patteggiato pene tra 2 anni e 8 mesi e 3 anni e 4 mesi di reclusione. Quest’ultimo ha già testimoniato, mentre Valadè e Bestetti credevano di potersi avvalere della facoltà di non rispondere davanti ai giudici perché per loro è ancora in corso al tribunale di Monza il processo per le presunte lesioni causate ai pazienti. Invece hanno dovuto rispondere quantomeno sui fatti che riguardavano gli odierni imputati, che sono i tre dirigenti della Ceraver, l’allora responsabile commerciale per la Lombardia Marco Camnasio e il chirurgo ortopedico Claudio Manzini.