Bergamonews.it - Proseguono i lavori di cantierizzazione: riapre via Guerrazzi all’incrocio con via Moroni

Bergamo. Nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-Brt,didel tratto di vianel comune di Bergamo. Da lunedì 24 marzo, viain uscita su viaverrà riaperta al traffico veicolare con circolazione a senso unico di marcia, con doppia corsia per la svolta a destra in direzione Lallio e a sinistra in direzione Bergamo.Conseguentemente alla riapertura di via, via Sant’Ambrogio verrà chiusa alla circolazione veicolare per permetterei idi intubamento della Roggia Colleonesca. A tal proposito, Atb informa che il percorso degli autobus della linea 5 non subirà variazioni.