Prosciutto di Modena Dop incremento del 20% delle cosce avviate alla produzione

diDOP conferma una crescita del preaffettato (+6,5%). Bene l’export. «Il nostro prodotto continua a guadagnare riconoscimento e apprezzamento a livello internazionale. Per questo, auspichiamo e rimaniamo fiduciosi che le Istituzioni, in questo momento così delicato, possano trovare i giusti accordi che garantiscano alle aziende di continuare ad esportare senza subire aggravi e sanzioni. La cooperazione commerciale è essenziale per la crescita e il successo di tutti».Queste le parole della presidente del Consorzio Giorgia Vitali che commenta i dati relativi aldiDOP che parlano di undel 20%, rispetto al 2023,con 37.746 prosciutti marchiati avviatinel 2024 rispetto ai 31.486 del 2023 per un valoredi circa 4 milioni di euro.