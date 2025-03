Ilgiornaleditalia.it - Proposta di legge contro il sessismo negli spot pubblicitari: finalmente arriva la giustizia!

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Dalla Toscana ladilo sfruttamento del corpo femminile per vendere prodotti, spesso nemmeno attinenti, in reclame di birre, superalcolici, persino macellerie Dal tavolo delle politiche di genere della Toscana, in particolare con il coinvolgimento dei Comuni di Bagno a R