Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025

e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,21, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi21? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.saranno: Valerio Mastandrea, Francesca Mannocchi, Salvo Di Paola e Bettah Ferrari.Glifissi diIl cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox,giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher eband formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.