Pronostico Romania-Bosnia | solo vittorie da quando è tornato in panchina

è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.Non poteva iniziare meglio la seconda avventura dell’esperto Mircea Lucescu sulladella. Il tecnico nativo di Bucarest, 80 anni il prossimo luglio, ha inanellato ben 7consecutive daha preso il posto di Edward Iordanescu la scorsa estate.che sono arrivate tra settembre e novembre 2024 in Nations League: la sua Tricolorii ha dominato in lungo e in largo il gruppo 2 di Lega C, venendo immediatamente promossa dopo la retrocessione avvenuta nell’edizione precedente della manifestazione.dain(Ansa) – Ilveggente.