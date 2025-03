Ilveggente.it - Pronostico Moldavia-Norvegia: parte con il piede giusto

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni,.Il gruppo I potrebbe riguardare da vicino l’Italia di Luciano Spalletti, dal momento che in caso di eliminazione dalla Nations League per mezzo della Germania gli azzurri capiterebbero proprio in questo raggruppamento. Ovviamente la principale insidia nella corsa al primo posto – l’unico che mette in palio il pass diretto per il Mondiale – sarebbe la, selezione che può contare su calciatori del calibro di Haaland, Odegaard e Sorloth, insomma gente che ormai da diverse stagioni gioca ad altissimi livelli in Europa.con il(Ansa) – Ilveggente.itParliamo, tuttavia, di una rappresentativa che non è ancora riuscita a mettere in mostra le sue qualità.