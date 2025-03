Ilveggente.it - Pronostico Galles-Kazakistan: con il nuovo c.t. è ancora imbattuto

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.Reduce da un’ottima Nations League, in queste qualificazioni iltenterà di dare filo da torcere al Belgio, favoritissimo per il primo posto nel gruppo J. Allo stesso tempo la selezione britannica dovrà assicurarsi quantomeno la seconda piazza, che vale un pass per i playoff: sarà fondamentale, in tal senso, non perdere punti per strada contro selezioni sulla carta alla portata dei Dragoni, come Macedonia del Nord,e Liechtenstein.: con ilc.t. è(Ansa) – Ilveggente.itServirà, per intenderci, lo stessovisto all’opera tra settembre e novembre scorsi, rivitalizzato dalla “cura Bellamy“.