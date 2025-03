Ilveggente.it - Pronostico Francia-Croazia: c’è il profumo d’impresa

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.Il risultato più eclatante dei quarti di finale d’andata di Nations League. La vittoria della, due a zero sulla, e un rigore sbagliato anche dai padroni di casa, ribalta quello che sembrava unscritto, con i transalpini chiamati all’impresa nel match di ritorno.: c’è il(Lapresse) – Ilveggente.itE sì, ildell’impresa c’è per un paio di motivi. Sì, è vero che laha vinto, parte con due reti di vantaggio e quindi può anche andare ad affrontare un match tatticamente molto diverso, ma è altrettanto vero che laha sbattuto un paio di volto contro Livakovic e ha sbagliato almeno un paio di occasioni clamorose sottoporta.