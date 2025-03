Terzotemponapoli.com - Pronostici gare di ritorno quarti di finale Nations League

– Settimana dedicata agli impegni delle Nazionali. Tutte ambiscono alle semifinali di. Ma la strada per raggiungerle si preannuncia tortuosa per alcune protagoniste. Italia, Francia e Portogallo, infatti, partiranno dallo svantaggio subito rispettivamente contro Germania, Croazia e Danimarca nella gara d’andata. Mentre per Olanda e Spagna sarà come affrontarsi per la prima volta. Dato che lo scontro del De Kuip è terminato con il risultato di 2 a 2: di seguito l’analisi deidi Superscommesse per gli appuntamenti in programma.– Germania-Italia: Multigol 1-2 OspiteOrgoglio e voglia di riscatto guidano l’Italia nella gara dideididi Dortmund contro la Germania. Dopo la sconfitta per 2 a 1 subita a San Siro, agli azzurri serviranno 2 reti di scarto per accedere direttamente alle semifinali del torneo.