Promozione Domenica in contemporanea Fermignanese e Jesina | è partita la volata per l’Eccellenza

L’undici di Pazzaglia ospiterà il Tavulla Valfoglia, quello di Omiccioli il Gabicce Gradara. Il Marina, terza forza del campionato, giocherà sabato in casa contro il LunanoVALLESINA, 18 marzo 2025 – Il destino del campionato Girone A diMarche, guardando al prossimo turno, a quattro giornate dalla conclusione, è in mano al Gabicce Gradara.La formazione pesarese, dopo i sei punti consecutivi conquistati, si è piazzata al quinto posto e punta ai play off. Che ci saranno se proprio la squadra di Capobianco riuscirà a ridurre l’attuale gap di 12 punti, per regolamento dovrà essere ridotto a 9, nei confronti della. Ed il Gabicce Gradara,prossima, sarà proprio al Carotti di Jesi. All’andata (foto primo piano uno dei due gol di Cordella), ricordiamo, i leoncelli, dopo dieci minuti, erano in vantaggio di due reti, doppietta di Cordella, che la squadra di casa riuscì a colmare e vincere conquistando i tre punti.