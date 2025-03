Ilgiorno.it - Progetto Polis: appuntamenti anche in Posta

Ora per ottenere il passaporto c’èil. È possibile prendere appuntamento agli ufficili di Monza, Barlassina, Ceriano, Misinto, Cogliate, Varedo, Lazzate, Aicurzio, Mezzago, Burago, Ronco, Roncello, Bellusco, Bernareggio, Caponago, Cornate, Sulbiate, Ornago, Busnago, Cavenago, Correzzana, Camparada, Triuggio, Albiate, Briosco, Lesmo, Renate, Usmate, Vedano, Veduggio, Verano, Sovico, Carnate, Biassono, Villasanta. Il cittadino residente o domiciliato nella provincia e in uno dei Comuni abilitati potrà presentare la propria istanza di rilascio del passaporto, corredata di tutta la documentazione necessaria, in uno di questi sportelli abilitati di Poste Italiane con l’ulteriore possibilità di optareper la consegna del documento al proprio domicilio o residenza.