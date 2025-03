Amica.it - Profumi frivoli, fondotinta smart, fanghi senza risciacquo: novità beauty viste a Cosmoprof 2025

Si è aperta ieri 20 marzo la 56esima edizione diWorldwide Bologna, la fiera internazionale della bellezza che, quest’anno, ha superato ogni aspettativa riuscendo a mettere insieme 3.128 aziende da 65 Paesi, in rappresentanza di più di 10.000 brand. Il tutto su una superficie espositiva – quella di BolognaFiere – di oltre 170mila metri quadri, in crescita del 5,8 per cento rispetto alla scorsa edizione. Un evento da non perdere, insomma, se si è appassionati di questo settore! C’è, infatti, ancora tempo fino a domenica 23 marzoper scovare lepiù interessanti tra, cosmetici, make up, apparecchiature professionali e molto altro ancora. Cinque di queste, ve le raccontiamo qui sotto.