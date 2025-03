Sport.quotidiano.net - Primo acuto di Hamilton con la Ferrari: pole position nelle qualifiche della gara sprint in Cina

Shanghai, 21 marzo 2025 –con la Ferarri per il pluricampione del mondo Lewische con la Rossa numero 44 ha ottenuto ladel Gp diprimestagione nel Gran Premio di, il pilota inglese ha fatto segnare un 1'30"849 e recordpista per il britannico sette volte campione del mondo, che batte di 0"018 l'olandese e iridato in carica Max Verstappen (Red Bull). Terzo Oscar Piastri (McLaren) a 0"080, Charles Leclerc () è quarto a 0"208. Lando Norris (McLaren) non va oltre il sesto posto a 0"544. In mezzo George Russell (Mercedes). Completano la top ten Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll. "Non mi aspettavo questo risultato, ma sono felicissimo e orgogliosogiornata di oggi.