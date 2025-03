Sportnews.eu - Prime prove in Cina, sul circuito di Shanghai: occhi puntati sul giovane Andrea Kimi Antonelli

Seconda prova per il debuttante, chiamato a replicare quanto fatto in Australia: leimpressioni in.Nella sua prima gara ufficiale, al debutto in Formula 1, sul tracciato di Melbourne, il 18enne italianoha offerto una prestazione incredibile, giungendo quarto al traguardo. Cresciuto nelle giovanili della Mercedes, finalmente ilpilota ha avuto la sua occasione, e non ha deluso le aspettative, anzi, ha suscitato grandi emozioni.pilota Mercedes (Sportnews.eu)Ora,è chiamato a replicare quanto fatto nella prima tappa del mondiale. Oggi lelibere sul tracciato di, per la seconda gara della stagione, inè fiducioso per il futuro, e così tutti i tifosi italiani, che il lui vedono un futuro nuovo idolo della Formula 1.