Lanotiziagiornale.it - Presidio M5S a Mirafiori, dalla protesta alla proposta

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ieri il Movimento 5 Stelle, in collaborazione con il gruppo parlamentare europeo The Left, ha organizzato una grande manifestazione davanti lo stabilimento Stellantis di, a Torino. “è al diciottesimo anno di cassa integrazione e il green deal che la destra continua a demonizzare non c’entra: quella in corso è una crisi indotta da scelte finanziarie e industriali che hanno volutamente sacrificato i posti di lavoro sull’altare dei profitti. Inoltre, il piano d’azione per rilanciare il settore dell’auto presentatoCommissione europea è assolutamente insufficiente. Occorre che le istituzioni, a partire da quelle europee che in queste ore stanno varando un piano monstre sugli armamenti, tornino a fare politiche industriali lungimiranti, climaticamente e socialmente sostenibili”, si legge in una nota.