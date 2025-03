Lopinionista.it - Presentazione dei risultati dell’8° Rapporto Eudaimon-Censis

Leggi su Lopinionista.it

Tra i servizi più desiderati: formazione, palestre, attività culturali, supporto psicologico e un welfare coach dedicatoIdell’ultimo, presentati a Milano presso l’iconico Palazzo Mezzanotte, mettono in luce una crescente richiesta di attenzione verso il benessere dei lavoratori. Oltre l’80% degli italiani intervistati ritiene che Stato e istituzioni possano fare di più per migliorare il benessere psico-fisico individuale, mentre la necessità di un maggiore supporto aziendale diventa sempre più forte. Questo dato evidenzia come il welfare aziendale stia emergendo come un tema cruciale per la qualità della vita lavorativa. Se infatti l’88,9% dei lavoratori italiani conosce il welfare aziendale, l’85,7% ne chiede l’introduzione all’interno del proprio posto di lavoro o il potenziamento laddove i benefit sono già esistenti.