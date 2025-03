Bergamonews.it - Presentato ufficialmente il 39esimo Rally delle Prealpi Orobiche

Nella mattinata di mercoledì 19 marzo, l’AC Bergamo hail 39°che si svolgerà nel fine settimana del 29 e 30 marzo prossimi. Nella splendida Sala Viterbi, all’interno della Provincia di Bergamo, in centro città, la gara è stata descritta ed introdotta dai relatori presenti.Il presidente di Ac Bergamo Valerio Bettoni si è detto felice per il ritorno in Val Brembana (a San Pellegrino) aggiungendo poi che l’obiettivo del 2025 è stato lavorare sodo per preparare al meglio la quarantesima edizione: “Il prossimo anno sarà importante per questoe per il nostro Aci che guarda col sorriso a questa gara: abbiamo sanato i conti dell’ente e siamo in grado, grazie anche agli sponsor che ci sostengono, di poter creare una competizione di alto livello; riprova ne è il fatto che quando il WRC dovette cercare una gara alternativa per il biennio 2020-2021, scelse le nostre strade.