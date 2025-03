Lanazione.it - Prescrizioni multiple per lo stesso esame, denunciati quattro medici

La Spezia, 21 marzo 2025 – I carabinieri del Nas di Genova, nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nella campagna di controlli sulle 'liste d’attesa' nel vasto panorama di prestazioni sanitarie previste dai Lea (Livelli essenziali di assistenza), a conclusione di verifiche e riscontri documentali ha denunciatodina generale poiché ritenuti responsabili del reato di 'falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità' previsto dall’art. 481 del Codice Penale. I provvedimenti sono stati adottati in conseguenza a diversificati e articolati accertamenti svolti durante la campagna di controlli che hanno visto coinvolta tutta la filiera di prenotazione sia degli accertamenti diagnostici che delle visite specialistiche, dal momento della prescrizione all’atto della esecuzione della prestazione.