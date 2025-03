Liberoquotidiano.it - "Preoccupante, ma scontato": Michele Serra dà della fascista a Meloni in diretta tv | Video

Delle critiche di Giorgiaal Manifesto di Ventotene e dell'impazzimentosinistra, soccorsa a tempo record dal monologo di Roberto Benigni su Rai 1, se ne parla anche a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. E nella puntata in onda giovedì 20 marzo, ospite in collegamento ecco uno dei personaggi più centrali in tutta questa vicenda, ossia, il promotoremanifestazione pro-Europa dello scorso sabato a Roma e, di fatto, uno dei bersaglirisposta disul Manifesto di Ventotene. Riferendosi alla manifestazione, Formigli parla di "una piazza gremitissima, piena soprattutto di persone per bene che volevano manifestare per un'Europa dei diritti. In qualche modo c'erano molti manifesti di Ventotene, Roberto Benigni ieri sera ha rimesso un po' di cose a posto", serve l'assist a