Napolipiu.com - Prendi il primo aereo da Fiumicino: CONVOCATO IN EXTREMIS | Domenica parte titolare

Leggi su Napolipiu.com

ildaIN">in: chiamata a sorpresa per la Nazionale,subito esarànella gara di ritorno!La giornata di ieri ha regalato spettacolo in campo, con diverse nazionali impegnate nella fase decisiva della competizione. Le partite hanno messo in evidenza lo stato di forma delle squadre, con alcuni risultati che hanno sorpreso tifosi e addetti ai lavori.Una delle sfide più attese era quella che ha visto protagonista la Spagna, impegnata contro un avversario ostico. Nonostante un buon avvio, le Furie Rosse hanno incontrato difficoltà nel mantenere il controllo del match, evidenziando alcune fragilità soprattutto nel reparto arretrato.L’Italia, dal canto suo, ha giocato una gara di grande carattere, cercando di imporsi con un pressing alto e azioni rapide in rinza.