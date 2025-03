Lanazione.it - Prato, indagati tre carabinieri e un avvocato per truffa, peculato e violazione di segreto

, 21 marzo 2025 – Un'indagine condotta dalla Procura diha portato all'iscrizione nel registro deglidi tre, uno dei quali non più in servizio, e di unpratese. Le accuse, formulate a vario titolo, comprendonoaggravata, falso ideologico edid’ufficio. L’inchiesta si articola in due distinti filoni, coordinati dal pubblico ministero e resi noti dal procuratore Luca Tescaroli. Il primo fascicolo, per il quale è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, riguarda il tenente colonnello Sergio Turini, già comandante della compagnia deidie attualmente in congedo. Secondo le accuse, il militare avrebbe utilizzato mezzi di servizio per esigenze personali e familiari, incontrando imprenditori cinesi al di fuori delle necessità lavorative e accettando regalie da titolari di aziende vinicole.