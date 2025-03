Lanazione.it - Prato, in estate il via ai lavori per il rifacimento del tetto del Buzzi

, 21 marzo 2025 - Il problema delle infiltrazioni d'acqua al centro dell'assemblea del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Tullio, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del consiglio, il dirigente scolastico Alessandro Marinelli, un gruppo di genitori e studenti, e soprattutto il presidente della Provincia di, Simone Calamai. L'incontro è stato un'opportunità per fare il punto sugli interventi che la Provincia ha messo in campo e sul progetto didelle coperture, previsto per partire già quest’e con una durata di circa 18 mesi. Nel dettaglio, l'intervento comprenderà la realizzazione di una nuova copertura, il risanamento delle strutture in calcestruzzo danneggiate, la sistemazione degli scarichi delle acque piovane con la realizzazione di nuove fognature per una migliore gestione delle acque meteoriche.