Viterbotoday.it - Poste, le ultime novità: Atm a Sutri e Monterosi e "nuovi" uffici a Canepina e Proceno

Leggi su Viterbotoday.it

, nell'ultimo mese diversenella provincia di Viterbo. DaiAtm a, ai ".Postamat aLapiù recente è quella dei Postamat a. Il primo in via Roma 56 e il secondo in via Giacomo.