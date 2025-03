Modenatoday.it - Posta sui social video in cui spara con una pistola, scatta la denuncia per un minorenne

Anche nel modenese si ripropone un caso di armi da fuoco in mano a giovanissimi, sbandierate per vanteria suinetwork. Lunedì scorso, infatti, un 16enne residente in provincia è stato segnalato dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia.