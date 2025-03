Sport.periodicodaily.com - Portogallo-Danimarca: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League 2025. I lusitani sono chiamati alla rimonta dopo la sconfitta dell’andata.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio José Alvalade.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta di misura dell’andata costringe i lusitani alla rimonta che se.bra comunque alla loro portata. La Nazionale di Martinez ha lasciato il segno nel girone di Nations League, vinto con 14 punti frutto di quattro vittorie e due pareggi, e ciò è di buon auspicio per il ritorno.I danesi hanno ottenuto un successo prezioso all’andata che consente loro di giocare per due risultati su tre. La Nazionale di Riemer è un avversario ostico come dimostra il secondo posto ottenuto nel girone di Nations League dietro ai Campioni d’Europa della Spagna.