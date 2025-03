Genovatoday.it - Porto Antico: la Sampdoria dona alla città un murales antirazzista

Leggi su Genovatoday.it

Un regalodi Genova, un messaggio forte e chiaro per la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e per sempre. Laha realizzato unalper ribadire un concetto che non ammette repliche: il razzismo non ha posto nel calcio.