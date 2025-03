Anteprima24.it - “Porta la sciarpa, perdi la voce, segui la Curva”, la carica del tifo per il rush finale

Tempo di lettura: 2 minuti“lalala“. E’ questo il motto che scandisce i giorni che separano l’Avellino dalla sfida – decisiva per il primato – contro il Potenza. Il Partenio-Lombardi è pronto al sold out per la sfida di lunedì sera (ore 20:30). E’ la prima di quattro gare casalinghe che separano i lupi di Raffaele Biancolino dalla conclusione dalla regular season. E allora è il momento di spingere la squadra verso l’obiettivo, senza passare per la post season.L’impianto di Contrada Zoccolari giocherà una parte imnte per la formazione biancoverde che affronterà in ordine in casa: Potenza, Benevento, Monopoli e Altamura. Sfide in esterna con Sorrento e poi Catania. Sei finali da vincere, sei gare in cui l’Avellino si gioca i sogni di gloria.