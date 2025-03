Ponza, attivato il servizio riabilitativo di neuropsichiatria infantile

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 marzo 2025- Un grande traguardo per l’inclusione e la salute dei più piccoli: sull’isola diè statoundi, offrendo a circa 40 bambini con bisogni speciali, già presi in carico dalditerritoriale di Gaeta, un percorso terapeutico continuativo senza dover lasciare l’isola.Questo risultato è frutto di una sinergia virtuosa tra la Asl Latina e le istituzioni del territorio: l’istituto scolastico ha messo a disposizione un’aula attrezzata per le terapie, garantendo ai piccoli pazienti un ambiente familiare e accogliente, mentre il Comune ha reso disponibili miniappartamenti per ospitare gli specialisti e permettere loro di svolgere i trattamenti direttamente sul territorio. Ilpermetterà a neuropsichiatri, logopedisti, psicologi e terapisti della riabilitazione di lavorare a stretto contatto con i bambini e le loro famiglie, costruendo percorsi personalizzati per il loro sviluppo e benessere.