POMERIGGIO 5 SI "ISPIRA" A LA VITA IN DIRETTA MA IL PUBBLICO PREMIA L'ORIGINALE

Per due giorni alla conduzione di5 vedremo il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Ma ci sono delle assomiglianze con un altro talk show in onda sempre alla stessa ora.Quello che va in onda dimostra ancora una volta una tv generalista con poche e confuse idee autorali. Laindi Alberto Matano da anni nella prima parte, fa un approfondimento di cronaca con un ospite in studio. Nel mezzo tra il conduttore e l’ospite c’è un tavolino a forma di “V”.Oggi aCinque si è vista pressoché la stessa cosa, non solo il tavolino nella parte di attualità, ma anche il cambio dei colori delle grafiche dello studio e le varie impostazioni del programma rendendolo più “allain”.Si segnala anche il clamoroso ritorno di Karina Cascella nello spazio di costume.