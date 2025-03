361magazine.com - Pomeriggio 5, cambiamenti in vista: Veronica Gentili alla guida?

Indiscrezioni e novità per il talk show pomeridiano di Canale 5. Ecco cosa sta accadendo dietro le quinteIl volto di5 potrebbe presto cambiare. Secondo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, sembra chesia in lizza per prendere le redini del talk show pomeridiano di Canale 5. Intanto, per due giorni, a sorpresa, sarà il giornalista del Tg5, Dario Maltese, a condurre il programma. Ma cosa sta davvero accadendo?Negli ultimi giorni,5 ha mostrato segni evidenti di un restyling, con una struttura che richiama molto da vicino un altro talk show della concorrenza: La Vita in Diretta di Alberto Matano. L’impostazione del programma è simile: approfondimento di cronaca, ospiti in studio e, persino, il tavolino a forma di “V” che ha caratterizzato la trasmissione di Rai 1.