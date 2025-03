Donnapop.it - Pomeriggio 5, addio Myrta Merlino: a settembre arriva una nuova conduttrice, ecco chi è

Il programma5 si prepara a vivere un grande cambiamento. Dopo anni di conduzione da parte di, sembra che il suo futuro nella trasmissione siato al capolinea. A, infatti, sarà unaa prendere le redini del talk show pomeridiano di Canale 5.Le voci si sono fatte sempre più insistenti, alimentate anche da alcuni episodi recenti, come l’ennesima assenza digiovedì 20 e venerdì 21 marzo, giustificata da “impegni personali“. Il futuro della giornalista sembra quindi incerto, con il suoormai considerato quasi inevitabile.5,fatta fuori:unaIl destino dipare segnato. Non è solo la sua assenza a creare preoccupazioni in Mediaset, ma soprattutto gli ascolti del programma che ha preso in mano nel 2023, dopo l’era Barbara d’Urso.