Politecnico di Torino il 96% dei laureati trova lavoro e stipendi più alti Al via il Salone dell’Orientamento per gli studenti

Leggi su Open.online

«Siamo fortunati a lavorare in classi di laurea che garantiscono una massima potenzialità occupazionale con percentuali di occupabilità che sfiorano quasi il 100% nei due anni successivi alla laurea». A parlare a Open è Fulvio Corno, Vicerettore per la formazione aldi. Migliaia didelle scuole superiori iniziano a prepararsi per scegliere il percorso universitario più adatto al proprio futuro. Un passaggio cruciale, che può influenzare il cammino accademico e professionale. Tra le opzioni disponibili, ildisi conferma un punto di riferimento per opportunità lavorative, vocazione internazionale e sguardo a 360 gradi rivolto allo studente. Secondo i dati più recenti, il 96% deimagistrali (percentuale di occupati sul totale delle forze di) –occupazione entro un anno dalla laurea, conmedi superiori del 20% rispetto alla media nazionale.