Sport.quotidiano.net - Poggibonsi, il giovane Valori indica la strada: "A Livorno serviranno umiltà e tanta attenzione"

Si prepara a tornare nel collettivo, Mattia(nella foto). Il centrocampista della classe 2005, nato a Empoli, è reduce da un turno di squalifica per cumulo di cartellini gialli e adesso è pronto a riavvicinarsi ai compagni di squadra in coincidenza della sfida del, domenica prossima, allo stadio Armando Picchi con inizio alle 14,30. I Leoni avranno di fronte la capolista del girone E di serie D., archiviata la pausa ilsi riaffaccia sul rettangolo per il match con gli amaranto. "La sosta, probabilmente, è arrivata nel momento piùto dell’attuale cammino. Abbiamo potuto contare su una settimana in più per comprendere meglio, ad opera di noi calciatori, le richieste del mister, il suo sistema di gioco, i compiti da svolgere in ogni settore dello scacchiere.