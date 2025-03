Dailyshowmagazine.com - Podcast “Unplugged Playlist”: Antonio Capolupo si racconta tra musica, emozioni e verità

Nella nuova puntata di “”, ille firmato Periodico Daily, protagonista è il cantautore, in arte, che presenta il suo singolo “Tra i miei disordini”, brano che dà anche il titolo all’album uscito lo scorso novembre. Un’intervista intensa, autentica e ricca di spunti per chi ama lad’autore italiana.Ascolta ora l’episodio per scoprire il significato profondo di “Tra i miei disordini”, un concept album nato da esperienze reali, vissute e trasformate in canzoni.Nel corso dell’intervista,il processo creativo dietro il suo disco, dove ogni traccia è un tassello emotivo, una confessione, una corsa interiore. Si parla di perdita, relazioni, lavoro, identità e rinascita. Tutti temi universali che l’artista affronta con una scrittura diretta, sincera, capace di toccare corde profonde.