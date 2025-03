Spazionapoli.it - “Poco veleno”, che bocciatura per il giocatore del Napoli dopo Italia-Germania

Delusione per un napoletano nella partita, le pagelle dei quotidianini sulle prestazioni di Raspadori, Politano e Di Lorenzo.Non tutti promossi i tre napoletani impegnati ieri in. Gli azzurri hanno perso 2 a 1 a Milano l’andata dei quarti di finale di Nations League, con il ritorno previsto domenica sera a Dortmund. Chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Tonali arrivatauna bella accelerata di Politano al 9°, i ragazzi di Spalletti si sono fatti rimontare nella ripresa dai gol di Kleindienst (minuto 49) e Goretzka (minuto 76).Due promossi e un bocciato è il bottino dei tre giocatori delstando alle pagelle dei principali quotidiano sportivi stamane in edicola., due promossi e un bocciato in: le pagelleBenissimo Politano, bene Di Lorenzo, male Raspadori.