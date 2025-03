Lanazione.it - Pochi parcheggi per i lavoratori. Il Comune pensa al bus navetta

Leggi su Lanazione.it

"Nello stabilimento di Spezia, oltre a uffici e aree classificate andremo a implementare anche i, che sono da sempre un tema critico in quell’area". Lo sa anche Giovanni Soccodato, amministratore delegato di Mbda Italia, che per idi via Valdilocchi è diventato sempre più difficileare nelle vicinanze degli stabilimenti. L’ad del colosso dei missili lo ha detto nel corso della conferenza nazionale, rispolverando un tema che, da mesi, interessa da vicino i sindacati, Confindustria e il. E proprio Palazzo civico, alla luce della lettera inviata da Leonardo con la proposta di tre correttivi per facilitare la mobilità deiche gravitano lungo via Valdilocchi, ha pronto il piano destinato ad alleviare i problemi di sosta nella zona. L’assessorato alla Mobilità guidato da Kristopher Casati ha da tempo avviato un tavolo tecnico per affrontare le tematiche legate alla mobilità e ai trasporti, con un focus specifico sugli spostamenti casa-lavoro.