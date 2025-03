It.insideover.com - PMI presenta i sacchetti di nicotina ZYN: Verso un futuro senza fumo

Pasquale Frega, nuovo AD Philip Morris Italia: “Il lancio di Zyn rapun altro importante passo per rendere le sigarette un pezzo da museo nel più breve tempo possibile”.Philip Morris International (PMI) ha annunciato il lancio di ZYN in Italia, un nuovo prodotto a base didicombustione, ampliando così la sua gamma di alternative alle sigarette tradizionali. Con questa novità, l’azienda compie un ulteriore passoil suo obiettivo di un. In cosa consiste ZYN?ZYN, in sostanza, sono bustine di cellulosa, prive di tabacco, pensate per offrire ai fumatori adulti un’alternativa comoda, diversificata e meno dannosa deltradizionale. Il prodotto non produce, vapore, cenere o odore, permettendo di consumarein modo praticointerrompere le attività quotidiane.