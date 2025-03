Lanazione.it - Plastic free, nuova missione: "Ma qui pochi volontari"

Mentre in tutta Italia sempre più persone si stanno unendo a, a Pontedera sono ancora. È l’appello della referente provinciale di, Rossella Sabatini (nella foto), in prima linea per la difesa dell’ambiente e per la sensibilizzazione ad un tema più che mai attuale. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza pontederese, domani pomeriggio alle ore 16, al Piccolo Teatro Digitale di via Dante (davanti alla scuola Pacinotti) ci sarà un incontro gratuito e aperto a tutti per coinvolgere la cittadinanza e parlare di ambiente. In particolare rispondere alle più comuni delle domande: che fine fanno i rifiuti che produciamo? Quante differentihe esistono? Quante volte può essere riciclabile una bottiglia di vetro? E qual è la differenza tra biodegradabile e compostabile? "In questi giorni abbiamo visto quanti rifiuti ha portato l’Arno con sé – dice Sabatini – rifiuti che poi arrivano in mare e che spesso finiscono per bloccare l’acqua dei fossi ed intasarli.