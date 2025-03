Pisatoday.it - Pisa non a misura di disabile, Comune condannato: "Amministrazione attua politiche discriminatorie"

Leggi su Pisatoday.it

Ildiè statodal Tribunale di Firenze per una condotta discriminatoria a seguito dell'azione legale condotta da una cittadina con disabilità per la presenza di 'barriere architettoniche' sul percorso che questa persona segue per raggiungere la spiaggia a Tirrenia. La.