Pina Picierno non ha chiesto a Piantedosi di ritirare il passaporto a Francesco Totti

Da giorni si parla del viaggio di, ex capitano della Roma, in Russia. Circola uno screenshot di un articolo di Repubblica così titolato: «: “ritiri il.” Cremlino: “Putin tifoso della Roma.”». L’articolo non riporta una data, ma risulterebbe firmato da Gabriella Cerami. Non si trova alcun riscontro della presunta dichiarazione della vicepresidente del Parlamento europeo, neanche su Repubblica. Si tratta di una manipolazione, una fake news.Per chi ha frettaNon esiste alcun articolo con quel titolo.Non c’è riscontro sulla presunta dichiarazione.Sotto la foto della vicepresidente del Parlamento europeo c’è un testo, identico a quello pubblicato in un articolo vero di Repubblica.I bufalari hanno modificato il titolo di un vero articolo di Repubblica di febbraio 2025.