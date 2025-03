361magazine.com - Pierpaolo Pretelli verso nuove emozioni: tra vita privata e TV

si prepara a vivere: l’atteso ritorno in televisione, il battesimo del piccolo Kian e il matrimonio con GiuliaPersarà ed è già un 2025 da sogno. Il noto showman ha intrapreso mesi e mesi fa l’avventura teatrale con il musical “Rocky – Il musical” girando l’Italia.lo scorso gennaio è diventato papà per la seconda volta con la nascita di Kian, frutto dell’amore con l’imprenditrice ed influencer, Giulia Salemi.Leggi anche Serena Rossi incanta Milano con la magia di BiancaneveIl futuro dello showman: trae tvNelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha lanciato una vera e propria indiscrezione sul futuro die dei Prelemi. L’esperto di gossip ha annunciato a sorpresa: “E’ ufficiale!sarà l’inviato de l’isola dei famosi! E al suo rientro si penserà al battesimo del piccolino e poi matrimonio! Sara un anno super ricco per i prelemi!”.