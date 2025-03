Ilfattoquotidiano.it - Pichetto Fratin può scegliersi il presidente del parco dell’Asinara grazie al centrosinistra

di Enza PlotinoTutto è successo in breve. La notizia stampa sulla decisione del ministrodi proporre una terna di nomi per la presidenza delNazionaleriporta a una procedura che non è quella della legge 394 del 1991 sulle aree protette.Ed ecco la scoperta. E’ stato il(una parte delle associazioni ambientaliste insieme al sindacato dei Parchi e ad un gruppo sparuto di politici), nel 2020, ignaro del capovolgimento politico che avrebbe portato la destra al potere, a modificare l’articolo 9 della legge 394 nella parte riguardante il, che da quel momento non reciterà più “Ilè nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte ilnazionale”, ma avrà, nella modifica del “Decreto legge n.