Picchiava il padre per avere denaro, arrestato dalla Polizia di Stato

Tempo di lettura: < 1 minutoLadidi Caserta haa Mondragone un 37enne, di origine italiana, per maltrattamenti ed estorsione nei confronti di familiari.Il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, dopo segnalazione al numero di emergenza 113, è intervenuto in soccorso di un genitore, minacciato dal figlio per ottenere del. Gli approfondimenti investigativi sulla vicenda hanno consentito di ricostruire i comportamenti violenti dell’uomo, che già nei mesi precedenti, al rifiuto del, aveva aggredito i familiari. Nella giornata di ieri, il genitore, durante un litigio, ècolpito con uno sgabello in metallo, che gli ha procurato diverse lesioni per 10 giorni di prognosi.All’esito delle formalità di rito, l’uomo èed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.