Picchia la compagna e l’amica che la difende | un arresto a Latina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 marzo 2025 – Sono state trovate i strada in evidente stato di agitazione e paura due donne a. Gli agenti della Polizia di Stato erano intervenuti su segnalazione di una richiesta di aiuto giunta 112 NUE da una donna, preoccupata per un’animata lite in atto tra un’amica e il suo compagno.Appena arrivati sul posto, i poliziotti hanno subito avuto modo di constatare l’atteggiamento aggressivo dell’uomo, un uomo italiano classe 81, residente a Roma, che ha continuato a minacciarle pesantemente, incurante della presenza delle pattuglie ed in evidente stato di alterazione presumibilmente dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.Da quanto raccontato agli agenti, poco prima entrambe le donne sarebbero state aggredite dall’uomo, soggetto con precedenti per fatti analoghi e non nuovo ad episodi di violenza nei confronti delle donne a lui legate sentimentalmente.