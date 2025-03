Anteprima24.it - Piantedosi: “Si ai progetti ma non a cattedrali nel deserto”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Le classi dirigenti delle aree interne devono sapere che il governo c’è e fa la sua parte: insieme, superando divisioni e particolarismi territoriali, possiamo dar vita a nuovi duraturi processi di sviluppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, a margine del convegno che ha concluso a Grottaminarda, in provincia di Avellino, in occasione del 60esimo anniversario della inaugurazione, il 4 ottobre del 1964, dell’Autostrada del Sole Milano-Napoli, e del 25esimo anniversario della morte di Fiorentino Sullo, che da ministro dei Lavori Pubblici si adoperò per il suo attraversamento in Irpinia.In relazione ai lavori di completamento dell’Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari, che a Grottaminarda prevede la Stazione Hirpinia e la connessa Piattaforma logistica,ha escluso “il rischio di crearenel”.