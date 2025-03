Ilfattoquotidiano.it - Piano di riarmo, Conte: “Una trappola per l’Italia, c’è bisogno di costruire un’Europa della pace”

“Questodiè unaper, perché noi abbiamo l’assurdità del governo Meloni, che ha sottoscritto un patto di stabilità che danneggia fortementee danneggia tutta quella spesa per noi necessaria per risollevarci e rilanciarci, quindi la spesa per la sanità, la spesa per l’istruzione e la scuola. Successivamente Meloni è tornata a Bruxelles con Crosetto per chiedere lo scorporo delle sole spese militari”. Così Giuseppea marginemanifestazione ‘Salviamo Mirafiori‘ a Torino.ha parlato delle conclusioni al consiglio straordinario del sei marzo, sottoscritte anche da Meloni: “Sono folli – spiega ai cronisti – ci sono scritte addirittura le tipologie di armi e son tutte dedicate aldell’Europa enfatizzando la minaccia, come se fosse attuale, domattina, di un’invasione da parteRussia”.